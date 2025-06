LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pierre Thierry al comando della corsa

Segui in diretta il mitico Giro del Delfinato 2025: oggi Pierre Thierry guida la corsa con determinazione, mentre i corridori affrontano l’ultima fase. Con emozioni e aggiornamenti in tempo reale, scopri chi farà la differenza sulla strada. Resta sintonizzato, perché questa tappa potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo chilometro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:52 Sono stati già percorsi 1641 metri di dislivello sui 2279 previsti. 13:49 La velocità media aggiornata è di 40 kmh. 13:46 Mancano 50 chilometri alla fine della corsa. 13:45 Il vantaggio di Pierre Thierry sul gruppo è di 15”. 13:43 Paul Orselin è stato ripreso dal gruppo. 13:40 Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels) allunga e prende la testa della corsa da solo. 13:38 I fuggitivi hanno completato la scalata della Côte de Domérat. 13.36 Al comando un duo francese: Paul Ourselin (Cofidis) e Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels). 13:33 Mancano meno di due chilometri alla Côte de Domérat , quarta categoria di 1,8 chilometri al 3,7% di pendenza media. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pierre Thierry al comando della corsa

