LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la sfida tra Pogacar e Vingegaard ma l’Italia punta su Milan!

Benvenuti alla diretta live della prima tappa del Giro del Delfinato 2025! La sfida tra Pogacar e Vingegaard infiamma le strade, mentre l’Italia punta tutto su Milan. Con un percorso di 195,8 km da Domérat a Montluçon, questa tappa segna l’inizio di un’avvincente corsa di preparazione al Tour de France. Rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti e le emozioni che solo il ciclismo può regalare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro del Delfinato 2025, la Domérat- Montluçon di 195,8 chilometri. Tra poco meno di un mese si inizia a fare sul serio con il via al Tour de France. I big del panorama internazionale, in piena preparazione, ne approfittano per misurarsi in un test di alto livello. La storica corsa, giunta alla settantasettesima edizione, propone otto tappe con partenza da Domerat e arrivo, previsto domenica 15, a Plateau de Moncenis dopo 1199,6 chilometri. Un tracciato nervoso, caratterizzato, soprattutto nella seconda parte, da costanti saliscendi, propone ben sette salite di quarta categoria, l’ultima delle quali è la Cote de Buffon, 0,6 chilometri all’8,8% di pendenza media, che si colloca a pochi chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Pogacar e Vingegaard, ma l’Italia punta su Milan!

