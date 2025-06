LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in due al comando Gruppo a pochi secondi

Segui in diretta il Giro del Delfinato 2025, con aggiornamenti tempestivi sulla tappa di oggi. I protagonisti sono ancora a pochi secondi l’uno dall’altro, e la gara si infiamma con attacchi e recuperi sorprendenti. Chi dominerà questa emozionante battaglia? Rimani con noi per scoprire gli ultimi sviluppi e vivere l’adrenalina di ogni secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 Il gruppo passa per la seconda volta sul traguardo. 14:08 I due battistrada riguadagnano terreno. Il vantaggio sul plotone è di 31?. 14:05 Il britannico Fred Wright della Bahrain – Victorious raggiunge Thierry in testa al gruppo. 14:04 Il gruppo sta ormai per recuperare Pierre Thierry. Il vantaggio del fuggitivo è inferiore ai 10". 14:03 Prova ad accelerare Ben Healy della EF Education – EasyPost e Tadej Pogacar risponde subito presente. 14:01 Cominciano gli scatti in testa al gruppo in prossimità del GPM. 13:59 40 chilometri al traguardo di Montluçon.