LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in due al comando Gruppo a 20

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con emozioni a non finire: il duello tra i leader si infittisce, mentre i corridori affrontano gli ultimi chilometri decisivi. La tensione cresce, e ogni scatto può cambiare le sorti della tappa. Resta sintonizzato per vivere in tempo reale la battaglia tra i protagonisti e scoprire chi conquisterà la vittoria di oggi—non perdere nemmeno un attimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Il corridore transalpino della Arkéa – B&B Hotels è stato ripreso dal gruppo. 14:23 Pierre Thierry ha vinto lo sprint della classifica del GPM sulla Côte de Domérat (171.8 km). 14:21 Il vantaggio del duo di testa sul gruppo è di 21”. 14:18 Venticinque chilometri alla fine della corsa. 14:15 Foratura per il tedesco Pascal Ackermann della Israel – Premier Tech. 14:12 Iniziato l’ultimo giro del circuito finale. 14:11 Il gruppo passa per la seconda volta sul traguardo. 14:08 I due battistrada riguadagnano terreno. Il vantaggio sul plotone è di 31”. 14:05 Il britannico Fred Wright della Bahrain – Victorious raggiunge Thierry in testa al gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in due al comando. Gruppo a 20”

