LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | due francesi al comando

Segui con noi la tappa di oggi del Giro del Delfinato 2025, un emozionante fiore all’occhiello del ciclismo francese! Due francesi sono al comando, ma attenzione: l’Italia punta forte su Jonathan Milan, pronto a tentare il colpo vincente. La corsa si dipana tra strategie e sorprese, mentre il plotone controlla attentamente gli attaccanti. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa battaglia su strada, perché il finale potrebbe riservare sorprese imprevedibili e decisivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46 170 chilometri al traguardo. 10.43 Prima parte di gara senza particolari difficoltà altimetriche. 10.40 Vantaggio che va a dilatarsi: adesso oltre quattro minuti per la coppia al comando. 10.36 L’Italia oggi punta sulla sua stella: in gara Jonathan Milan che proverà a giocarsi la vittoria. 10.33 Lidl – Trek e Israel – Premier Tech a gestire la situazione nel plotone. 10.30 I due transalpini hanno guadagnato già più di 2? sul gruppo. 10.26 In fuga ci sono due francesi: Paul Ourselin (Cofidis) e Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels). 10.23 Due corridori sono andati all’attacco e il gruppo sembra già essersi rialzato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: due francesi al comando

