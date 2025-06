LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | due francesi al comando Si avvicina il circuito finale

Benvenuti alla diretta del Giro del Delfinato 2025! La tappa di oggi sta entrando nel vivo, con due francesi al comando e il circuito finale che si avvicina rapidamente. Restate aggiornati per emozionanti sorpassi e strategie di squadra, mentre i protagonisti si preparano all’ultima sfida. Per non perdervi nulla, cliccate qui e seguite con noi questo emozionante epilogo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27: La Visma Lease a Bike si è messa in testa al gruppo con tre uomini. 13.24: A breve ci sarà un primo passaggio sul traguardo finale di Montlucon. Si entrerà poi nel circuito finale. 13.20: Paul Ourselin (Cofidis) sarà la prima maglia a pois (quella degli scalatori) di questo Giro del Delfinato. Ha vinto anche il GPM di Côte de Buffon. 13.15: Il vantaggio dei due fuggitivi è poco sopra il minuto. 13.12: Mancano sei chilometri ai piedi del terzo GPM di giornata. La Côte de Buffon (0.6km all’8.8%). 13.09: Paul Ourselin (Cofidis) si è imposto anche sul GPM di d’Argenty 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: due francesi al comando. Si avvicina il circuito finale

