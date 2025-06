LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | due francesi al comando con tre minuti di vantaggio

Segui in tempo reale il Giro del Delfinato 2025: oggi due francesi sono al comando con un vantaggio di tre minuti, mentre il gruppo si prepara alla fase decisiva. La tensione cresce tra le squadre come Lidl-Trek e Israel Premier Tech, e il duello tra Pogacar e Vingegaard si fa sempre più incandescente. Resta sintonizzato per scoprire chi conquisterà la vetta e scrivere il capitolo finale di questa emozionante tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23: A tirare il gruppo ci sono Lidl-Trek e Israel Premier Tech. 12.10: C’è grandissima curiosità per il duello a distanza tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. I due grandi rivali si daranno battaglia già oggi? 12.07: Il vantaggio dei due fuggitivi è intorno ai tre minuti. 12.04: La seconda parte della tappa presenta ben nove Coté ed è li che si scatenerà la lotta per vittoria. 12.00: Mancano 120 chilometri al termine di questa tappa d’esordio del Giro del Delfinato 2025. 11.54 Ricordiamo i due fuggitivi: Paul Ourselin (Cofidis) e Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: due francesi al comando con tre minuti di vantaggio

In questa notizia si parla di: Diretta Giro Delfinato Tappa

