LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ATTACCO DI VINGEGAARD

Il Giro del Delfinato 2025 si accende con emozioni senza sosta: oggi, alle 14:45, assistiamo all’attacco di Vingegaard, lasciando il pubblico incollato allo schermo. La corsa si infiamma tra scatti e strategie, con grandi protagonisti pronti a sfidarsi sulla strada. Rimanete aggiornati per vivere ogni istante di questa tappa epica fino al traguardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:45 ATTACCO DI VINGEGAARD. 14:43 Aumenta l'andatura in gruppo sul GPM. In arrivo lo scatto di un big? 14:42 Il gruppo ha ripreso Fred Wright. 14:40 Fred Wright prova ancora a resistere. Il britannico può contare su 11" di vantaggio. 14:38 Lidl – Trek, Alpecin – Deceuninck e Team Visma Lease a Bike tirano il gruppo. 14:36 Problema meccanico per il danese Andreas Kron della Uno-X Mobility. 14:34 L'ultima vittoria di Fred Wright risale ai campionati nazionali di Gran Bretagna del 2023. 14:32 Cambio di bicicletta per il belga Tim Wellens della UAE Team Emirates-XRG.

