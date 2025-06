LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 60 chilometri al traguardo

Segui con noi in tempo reale l'evoluzione della tappa odierna del Giro del Delfinato 2025, un'avvincente sfida di 60 chilometri che sta catturando l’attenzione di appassionati e tifosi. Con protagonisti in fuga e un gruppo compatto, scopri chi arriverà per primo al traguardo finale di Montlucon e quale maglia sarà indossata. Non perdere neanche un aggiornamento: clicca qui per vivere l’azione in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:31 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 47”. 13.27: La Visma Lease a Bike si è messa in testa al gruppo con tre uomini. 13.24: A breve ci sarà un primo passaggio sul traguardo finale di Montlucon. Si entrerà poi nel circuito finale. 13.20: Paul Ourselin (Cofidis) sarà la prima maglia a pois (quella degli scalatori) di questo Giro del Delfinato. Ha vinto anche il GPM di Côte de Buffon. 13.15: Il vantaggio dei due fuggitivi è poco sopra il minuto. 13.12: Mancano sei chilometri ai piedi del terzo GPM di giornata. La Côte de Buffon (0.6km all’8.8%). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 60 chilometri al traguardo

In questa notizia si parla di: Diretta Traguardo Giro Delfinato

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 10 km al traguardo, Paleni e Van der Hoorn credono al successo - Siamo in diretta con la tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Manca solo un chilometro al traguardo, Paleni e Van der Hoorn sono pronti a strappare la vittoria.

Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la sfida tra Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro del ... Come scrive oasport.it

Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica/ Streaming video Rai 1^ tappa (oggi domenica 8 giugno) - Diretta Giro del Delfinato 2025, classifica e streaming video Rai oggi domenica 8 giugno: orario, percorso e vincitore 1^ tappa Domérat Montluçon. Si legge su ilsussidiario.net

Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Domérat-Montluçon: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan ci prova - Difficile vedere subito uno scontro diretto, ma l'attesa è tutta per loro: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, saranno loro i protagonisti al via del Giro ... oasport.it scrive