LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | una splendida Sofia Raffaeli guida la finale al cerchio

Sei pronto a vivere in diretta le emozioni dei Campionati europei di ginnastica ritmica 2025? Oggi, sotto il cielo di Sofia, la brillante Sofia Raffaeli si distingue nella finale al cerchio, portando il pubblico in un crescendo di suspense e meraviglia. Non perdere nemmeno un istante: clicca qui per aggiornare la diretta e seguire tutte le emozioni di questa incredibile giornata!

LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DI SPECIALITÀ A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 15.25 11:41 29.000 (D: 13.2 E: 7.700 A: 8.100) e sesta posizione per Tugolukova. Finale del cerchio che si chiude con la bulgara Stiliana Nikolova. 11:39 D'impatto la prestazione di Tugolukova, esibitasi sotto le note di E lucevan le stelle una delle arie che compongono la Tosca, dedicando dunque un omaggio all'Italia. 11:36 Ed è infatti terza con 29.750 (D: 13.4 E: 7.850 A: 8.500) Sumkin Meital. Giù dal podio la tedesca Varfolomeev, mentre Sofia Raffaeli è già certa di una medaglia! Si prosegue ora con la cipriota Vera Tugolukova.

