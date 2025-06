LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | una splendida Sofia Raffaeli coglie l’argento al cerchio

Vivi in tempo reale l'emozione dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025! Tra performance mozzafiato e risultati sorprendenti, Sofia Raffaeli conquista un brillante argento al cerchio, aggiungendo un altro capitolo memorabile a questa competizione spettacolare. Clicca qui per aggiornare in diretta e non perdere neanche un istante delle finali di specialità a squadre, in programma dalle 15.25. L’emozione è alle stelle: scopri subito come si conclude questa straordinaria giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DI SPECIALITÀ A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 15.25 11:45 Punteggio altissimo per Stiliana Nikolova. 30.300 (D: 13.9 E: 8.200 A: 8.200) e medaglia d’oro per la bulgara, autrice di una prestazione magistrale. C’è comunque uno splendido argento per Sofia Raffaeli con 30.050. Bronzo all’ucraina Taisiia Onofriichuk con 29.850. 11:43 Attendiamo il responso della giuria dopo l’esibizione della bulgara. C’è in ballo la medaglia di Sofia Raffaeli. 11:41 29.000 (D: 13.2 E: 7.700 A: 8.100) e sesta posizione per Tugolukova. Finale del cerchio che si chiude con la bulgara Stiliana Nikolova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: una splendida Sofia Raffaeli coglie l’argento al cerchio

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Europei

