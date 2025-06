LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Sofia Raffaeli si gioca i titoli di specialità

Benvenuti alla diretta live degli Europei di Ginnastica Ritmica 2025 a Tallin, un evento imperdibile che vede le stelle italiane Sofia Raffaeli e Tara Dragas contendersi i titoli di specialità. L’atmosfera è tesissima, con il pubblico pronto a sostenere le nostre atlete in una sfida all’ultimo respiro. Non perdetevi nemmeno un istante di questa giornata decisiva: cliccate qui per aggiornare la diretta e vivere ogni emozione in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025. All’Unibet Arena di Tallin (Estonia) si assegnano i titoli individuali di specialità con l’Italia a caccia di importanti medaglie con Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Non sarà facile in quanto il livello delle finaliste è a dir poco elevato, ma le italiane hanno già dimostrato nell’all around di potersela giocare chiudendo rispettivamente in quarta e quinta posizione. L’olimpionica marchigiana si è qualificata per tutte le finali di specialità strappando il miglior punteggio alle clavette ed il secondo posto al nastro ed alla palla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli si gioca i titoli di specialità

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Europei

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: le azzurre sognano di difendere la corona nella gara a squadre! - Benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica! Oggi, a Lipsia, le azzurre puntano a difendere il titolo nella gara a squadre, mentre iniziano le qualificazioni femminili.

Europei Ginnastica Ritmica a Tallinn, oggi e domani le qualificazioni, sabato e domenica le finali All Round Individuali e Squadre, più le finali di specialità, con ampia copertura su Rai Sport e Rai Play TC Rai: Andrea Fusco e Isabella Zunino Reggio Partecipa alla discussione

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Manila Esposito difende il titolo all-around! - Partecipa alla discussione

Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 8 giugno, tv, streaming, italiane in gara - Oggi domenica 8 giugno va in scena la quinta e ultima giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) si conclude la rassegna ... Riporta oasport.it

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: la Spagna è perfetta e vince l’oro, Farfalle quinte - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 19.59 Termina qui la ... Come scrive oasport.it

DIRETTA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024/ L’ultimo oro è della Spagna, Italia solo settima (26 maggio) - (agg. di Claudio Franceschini) EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE FINALI Ampia copertura sarà garantita per tutto quello che succederà in una ... Segnala ilsussidiario.net