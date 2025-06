LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Raffaeli sul podio al cerchio ed alle clavette!

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025, un evento che promette emozioni e spettacolo! Raffaeli conquista il secondo podio della giornata con grande stile, mentre le atlete si sfidano con grazia e determinazione. Non perdere neanche un attimo: clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni momento delle finali di specialitĂ a squadre, tra sorprese e imprevedibili emozioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DI SPECIALITĂ€ A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 15.25 12:46 E’ quarta Tara Dragas con 27.250 (D: 12.1 E: 7.350 A: 7.800). Sorride la giovane azzurra, che si conferma tra le migliori. Mancano due ginnaste e Sofia Raffaeli festeggia il secondo podio di giornata. Ammiriamo ora la bulgara Stiliana Nikolova. 12:44 Perdita di una clavetta per Tara in uno dei primi elementi, ma che brava la giovane azzurra! Dragas non si perde d’animo e porta a termine un esercizio notevole! Vediamo quanto potrĂ incidere la perdita sul punteggio finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Raffaeli sul podio al cerchio ed alle clavette!

In questa notizia si parla di: Diretta Ginnastica Ritmica Europei

