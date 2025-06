LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | le Farfalle griffano il bronzo ai 5 nastri!

L'attesa è finita: le Farfalle griffano il bronzo ai Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025, regalando emozioni e spettacolo. La loro determinazione e talento hanno fatto vibrare il pubblico in diretta, dimostrando che il sogno europeo si realizza con passione e impegno. Resta con noi, perché la magia della ginnastica ritmica continua a stupire e ci riserva ancora tante sorprese. Non perdere neanche un istante di questa emozionante avventura.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DI SPECIALITÀ INDIVIDUALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 11.10 17:28 Il nuovo corso delle Farfalle è iniziato con la medaglia di bronzo conquistata ai 5 nastri. Le azzurre tornano dall'Estonia consapevoli di dover lavorare e crescere nell'intesa in previsione dei futuri impegni internazionali.

