LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | iniziano le finali di specialità

Sei pronto a vivere l'emozione dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025? Le finali di specialità a squadre e individuali sono ufficialmente iniziate con un entusiasmo travolgente. Dalle prime esibizioni alle emozioni più intense, la diretta live ti terrà aggiornato su tutti i momenti chiave. Non perdere neanche un attimo: clicca qui per seguire in tempo reale le spettacolari performance delle campionesse europee!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DI SPECIALITÀ A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 15.25 11:11 Si parte subito a razzo con Taisiia Onofriichuk. L’ucraina ieri ha conquistato la medaglia d’oro all around. INIZIANO LE FINALI INDIVIDUALI DI SPECIALITA’! 11:08 Queste le finaliste al cerchio: Darja Varfolomeev (Germania) Taisiia Onofriichuk (Ucraina) Stiliana Nikolova (Bulgaria) Sofia Raffaeli (Italia) Meital Maayan Sumkin (Israele) Eva Brezalieva (Bulgaria) Liliana Lewinska (Polonia) Vera Tugolukova (Cipro) 11:07 Tutto pronto all’Unibet Arena di Tallin (Estonia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: iniziano le finali di specialità

