LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | iniziano le finali di specialità a squadre

L’attesa è finita: i Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025 sono in pieno svolgimento con le emozionanti finali di specialità a squadre e individuali. Le migliori ginnaste d’Europa si sfidano in acrobazie mozzafiato, mentre il pubblico rimanere incollato allo schermo per non perdere nemmeno un istante di questa spettacolare manifestazione. Restate aggiornati e cliccate qui per seguire la diretta live delle finali, tra colpi di scena e performance straordinarie!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE FINALI DI SPECIALITÀ INDIVIDUALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 11.10 15:28 Problemi per una delle ginnaste finlandesi, che sceglie di sostituire l’attrezzo in seguito ad un nodo, ma il nastro di riserva è addirittura rotto. 15:26 Inizia la finale dei 5 nastri. In pedana la Finlandia. INIZIANO LE FINALI DI SPECIALITA’ A SQUADRE 15:24 Queste le squadre finaliste ai 5 nastri: Spagna Italia Francia Estonia Polonia Israele Ungheria Finlandia 15:22 Atmosfera adrenalinica all’Unibet Arena di Tallin (Estonia). Tutto pronto per la penultima finale dell’edizione della rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: iniziano le finali di specialità a squadre

