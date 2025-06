LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Farfalle in gara nelle finali di specialità

Benvenuti alla nostra copertura esclusiva degli Europei di Ginnastica Ritmica 2025! Oggi, all’Unibet Arena di Tallin, si decidono le medaglie più ambite nelle finali di specialità e la nostra Italia, con le Farfalle, punta a consolidare il suo ottimo percorso. Restate con noi per vivere in tempo reale ogni emozione, perché questa giornata promette spettacolo e grandi sorprese! Non perdete neanche un istante: cliccate qui per aggiornamenti live!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025. All'Unibet Arena di Tallin (Estonia) si assegnano le ultime medaglie di questa edizione con le finali di specialità a squadre. Le Farfalle vanno a caccia del podio nelle ultime due fatiche della rassegna continentale. Spazio infatti alle finali a squadre al nastro, ed alle palle con i cerchi, con l'Italia presente soltanto al nastro. Nuovo corso totale per le Farfalle guidata dalla nuova allenatrice Mariela Pashalieva, che ha puntato su un gruppo totalmente rinnovato rispetto a quello che ha raccolto il bronzo all around ai Giochi Olimpici di Parigi.

