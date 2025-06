LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | Farfalle in gara nella finale di specialità ai 5 nastri

Benvenuti alla emozionante conclusione degli Europei di Ginnastica Ritmica 2025! Oggi, alle 11.10, seguiamo in diretta le finali di specialità individuali, con le Farfalle protagoniste nella gara a cinque nastri. Restate con noi per aggiornamenti live e scoprire se riusciranno a conquistare il podio in questa ultima sfida di altissimo livello, portando a casa il prestigioso traguardo che meritano. La caccia alle medaglie è aperta!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025. All'Unibet Arena di Tallin (Estonia) si assegnano le ultime medaglie di questa edizione con le finali di specialità a squadre. Le Farfalle vanno a caccia del podio nelle ultime due fatiche della rassegna continentale. Spazio infatti alle finali a squadre al nastro, ed alle palle con i cerchi, con l'Italia presente soltanto al nastro. Nuovo corso totale per le Farfalle guidata dalla nuova allenatrice Mariela Pashalieva, che ha puntato su un gruppo totalmente rinnovato rispetto a quello che ha raccolto il bronzo all around ai Giochi Olimpici di Parigi.

