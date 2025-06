LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | dalle 11 10 le finali di specialità con Sofia Raffaeli

Benvenuti alla diretta degli Europei di Ginnastica Ritmica 2025, un evento imperdibile che promette emozioni e grandi performance. Dalle prime ore del mattino, le finali di specialità e le sfide a squadre accendono l’entusiasmo, con protagoniste di spicco come Sofia Raffaeli. Rimanete con noi per seguire ogni attimo di questa competizione ricca di talento e passione, perché il nostro obiettivo è portarvi al centro dell’azione.

11:02 A seguire spazio alle finali di clavette e nastro in cui l'Italia avrà sia la marchigiana che Tara Dragas. 10:57 Si partirà con le finali di cerchio e palla in cui Sofia Raffaeli cercherà il riscatto dopo aver sfiorato il podio nell'all around. 10:53 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta delle finali individuali di specialità degli Europei di ginnastica ritmica. Poco meno di 20 minuti all'inizio dell'ultima giornata di gare. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025.

