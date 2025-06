LIVE Ginnastica ritmica Europei 2025 in DIRETTA | alle 15 25 le Farfalle nella finale di specialità dei 5 nastri

L’atmosfera all’Unibet Arena di Tallin è carica di emozioni: tra tensione e adrenalina, le migliori ginnaste europee si sfidano nelle finali di specialità dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica 2025. Alle 15:25, le Farfalle entreranno in scena nella finale dei 5 nastri, pronte a regalare spettacolo e nervi d’acciaio. Rimanete con noi e cliccate qui per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante giornata!

15:22 Atmosfera adrenalinica all'Unibet Arena di Tallin (Estonia). Tutto pronto per la penultima finale dell'edizione della rassegna continentale. 15:17 In mattinata sono arrivate le due medaglie di Sofia Raffaeli. La marchigiana ha conquistato l'argento al cerchio ed il bronzo alle clavette. 15:12 A seguire sarà poi la volta della finalissima dell'esercizio con 3 palle 2 2 cerchi, specialità in cui l'Italia non si è qualificata. 15:08 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta delle finali di specialità a squadre degli Europei di ginnastica ritmica 2025.

