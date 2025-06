LIVE Errani Paolini-Danilina Krunic Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre vanno a caccia del trofeo!

Benvenuti alla nostra diretta live di Roland Garros 2025, dove le azzurre Errani e Paolini sfidano Danilina e Krunic nella finale del doppio femminile. L’entusiasmo è alle stelle: le campionesse olimpiche cercano di conquistare il trofeo sul prestigioso campo di Parigi, portando ancora una volta il tennis italiano in cima al mondo. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere insieme questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra ErraniPaolini e DanilinaKrunic, finale del doppio femminile del Roland Garros 2025. Le campionesse olimpiche sono nuovamente protagoniste sulla terra battuta di Parigi: la coppia italiana insegue il titolo nel secondo Slam della stagionale sul campo che le ha iscritte nell’Olimpo del tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini cercano la rivincita a 12 mesi di distanza dalla loro prima finale Slam. Dopo essersi fermata ad un passo dal successo nel 2024 la coppia italiana è tornata a Parigi agguerrita con l’obiettivo di coronare la cavalcata e conquistare il primo titolo Major di questa coppia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Danilina/Krunic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: le azzurre vanno a caccia del trofeo!

