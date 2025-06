LIVE Errani Paolini-Danilina Krunic 6-4 2-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | sarà il terzo set ad assegnare il titolo

Il duello tra Errani, Paolini, Danilina e Krunic a Roland Garros 2025 si infiamma: dopo due set intensi, l’atteso terzo set potrebbe decidere il destino del titolo. Le azzurre mostrano grinta e determinazione, pronte a tutto per conquistare il prestigioso trofeo. Resta aggiornato in tempo reale su questa sfida epica, dove ogni punto può fare la differenza. Non perdere neanche un istante: clicca qui per la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Toilet break per le due azzurre 2-6 Gioco e secondo set DanilinaKrunic: ottimo intervento a rete della serba sul cambio in lungolinea di Errani. A-40 Prima vincente di Danilina, terzo set point 40-40 Si ferma sotto il nastro il dritto di Danilina A-40 Risposta fulminea di Paolini che gioca al corpo di Krunic che in qualche modo si difende trovando una traiettoria corta. Entrambe le azzurre si fiondano sulla palla 40-40 Buona risposta di Errani 40-30 Prima al centro vincente 30-30 Termina largo il dritto lungolinea di Errani che si era costruita bene la possibilità di mettere i piedi in campo e di accelerare 15-30 Grande dritto al centro di Paolini che prova a prendersi sulle proprie spalle la coppia 15-15 Accelerazione di dritto di Paolini, Krunic para in qualche modo ma la toscana accelera con lo schiaffo di dritto 15-0 Termina di poco larga la demi volee di Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Danilina/Krunic 6-4, 2-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: sarà il terzo set ad assegnare il titolo

PER UN ALTRO SUPER TITOLO! alle 11 Sara #Errani e Jasmine #Paolini giocano la finale di doppio del #RolandGarros: sul campo che ha portato loro il titolo olimpico, le campionesse di Roma sfidano Danilina /Krunic per il loro primo slam ins

#Tennis Al #RolandGarros è il giorno della sfida #Sinner #Alcaraz (ore 15). A scendere in campo per prime (alle 11) saranno però #Paolini ed #Errani per la finale del doppio femminile contro il duo Krunic Danilina.

