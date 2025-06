LIVE Errani Paolini-Danilina Krunic 6-4 2-6 6-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | STORICHE!! Primo titolo Slam per le campionesse olimpiche

Un emozionante momento si sta vivendo al Roland Garros 2025, dove le campionesse olimpiche Errani e Paolini stanno scrivendo pagine storiche nel mondo del tennis. Dopo una battaglia intensa, Jasmine Paolini conquista il suo primo titolo Slam, mentre Sara Errani aggiunge un altro prestigioso trofeo alla sua straordinaria carriera. Segui in diretta tutte le emozioni di questa finale indimenticabile e scopri come si è conclusa questa giornata di gloria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 È il primo titolo Slam della carriera di Jasmine Paolini, che fino ad ora aveva perso una finale in doppio e due in singolare. Per Errani si tratta del sesto titolo Major di una carriera sempre più leggendaria a 13 anni dalla vittoria al Roland Garros con Roberta Vinci 13.26 Partita tutt’altro che semplice per Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno dovuto lottare contro Anna Dalinina ed Aleksandra Krunic. Nel momento più difficile del loro torneo le azzurre hanno alzato il livello con un terzo set d’antologia che le ha consegnato il primo Slam di coppia 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Danilina/Krunic 6-4, 2-6, 6-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: STORICHE!! Primo titolo Slam per le campionesse olimpiche

