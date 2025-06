LIVE Errani Paolini-Danilina Krunic 6-4 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre devono inseguire nel secondo set

Sei appassionato di tennis e segui con trepidazione il jambè tra Errani, Paolini, Danilina e Krunic a Roland Garros 2025. Le azzurre sono chiamate a una difficile rimonta nel secondo set, mentre le emozioni si susseguono in un crescendo di colpi spettacolari e punti decisivi. Clicca qui per aggiornare la diretta live e non perdere neanche un istante di questa sfida avvincente!

0-15 Risposta profonda di Paolini, chiude con lo smash Errani Al servizio Anna Danilina 1-2 Break DanilinaKrunic: la serba non colpisce benissimo la risposta ma trova un angolo imprendibile per le azzurre 30-40 Grande volee in allungo di Danilina che trova un angolo stretto Seconda 30-30 Errani spedisce in rete la volee in avanzamento. 30-15 Buona volee di Errani 15-15 Errani decide di colpire la volee sul dritto steccato di Danilina. La volee dell'azzurra sbatte sul nastro e termina in campo, ma la kazaka è vigile e chiude con la contro smorzata 15-0 Danilina non chiude la prima volee e si consegna al passante ravvicinato di Paolini Al servizio Sara Errani 1-1 Gioco DanilinaKrunic: Errani colpisce male la risposta di dritto con la palla che termina ampiamente fuori.