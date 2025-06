LIVE Errani Paolini-Danilina Krunic 4-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre perdono il break di vantaggio

Segui con noi l'emozionante incontro di Roland Garros 2025, dove Errani, Paolini, Danilina e Krunic si sfidano in una battaglia all'ultimo punto. Le azzurre dimostrano cuore e determinazione, ma il match è ancora aperto: ogni scambio potrebbe cambiare le sorti del set. Rimanete aggiornati per vivere insieme ogni emozione di questa sfida cruciale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

15-15 Incomprensione delle azzurre con nessuna delle due giocatrici che va sullo smash centrale di Krunic 0-15 Fucilata di dritto di Paolini che aggancia benissimo la risposta e la gioca in lungolinea dove nulla può Krunic 4-3 Break DanilinaKrunic: si ferma in rete il rovescio in uscita dal servizio di Errani. 40-A Come già successo in precedenza Errani colpisce malissimo il dritto in uscita dal servizio. In questo game Sarita sta commettendo errori grossolani da fondo, forse complice un po' di vento 40-40 Buona volee di Errani che gioca verso Krunic, la quale non controlla.