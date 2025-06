LIVE Errani Paolini-Danilina Krunic 4-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | arriva il break per le azzurre

Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Errani, Paolini, Danilina e Krunic nei quarti di Roland Garros 2025. Le azzurre stanno dando il massimo in questa battaglia spettacolare, con colpi sorprendenti e momenti di pura adrenalina. Clicca qui per aggiornamenti continui e non perdere nemmeno un istante di questa avvincente partita che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel tennis italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Errani perde completamente il dritto in uscita dal servizio 30-30 Bella volee di Danilina che dopo una buona risposta di dritto gioca una pregevole stop volley con i piedi sulla riga del servizio 30-15 Fantastica demi-volee giocata da Errani che trova un lob stupendo mettendo fuori posizione Danilina 15-15 Krunic aggancia in qualche modo il lob di Errani ma si consegna al passante successivo di Paolini che gioca verso il corpo della serba che non può controllare la volee 0-15 Buona risposta di Krunic che ruba il tempo ad Errani 4-2 Break ErraniPaolini: Danilina spedisce in rete la volee sul passante di dritto di Paolini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Danilina/Krunic 4-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: arriva il break per le azzurre

