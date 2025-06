LIVE Errani Paolini-Danilina Krunic 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | buona partenza delle azzurre

Il primo turno di Roland Garros 2025 si infiamma con la sfida tra Errani, Paolini, Danilina e Krunic: una partita emozionante che ha già regalato momenti di grande tennis. Le azzurre mostrano grinta e determinazione, prontamente aggiornati in diretta per non perdere neanche un colpo. Clicca qui per vivere ogni istante di questa avvincente giornata sui campi parigini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Scappa la risposta di dritto di Paolini sul kick della kazaka Seconda 30-30 Errani prende la rete con il rovescio lungolinea, gioca una buona demi volee e poi chiude con la volee di rovescio 30-15 Prima al centro di Danilina, comodo intervento di Krunic 15-15 Si ferma in rete il dritto di Paolini dopo un lungo scambio con Errani da fondo 0-15 Paolini risponde nei piedi della kazaka che spedisce in rete il contro balzo Al servizio Anna Danilina 2-1 Gioco ErraniPaolini: si ferma in rete la risposta della kazaka. 40-0 Paolini prima gioca con il dritto lungolinea e poi accelera con l’incrociato piegando la racchetta di Danilina 30-0 Danilina stecca il dritto che termina ampiamente lungo 15-0 Si ferma in rete la volee di Danilina sul dritto di Paolini Al servizio Sara Errani 1-1 Gioco DanilinaKrunic: Errani prova a bloccare la risposta che rimane corta e diventa comoda per Danilina che chiude con lo smash 40-30 Dritto stretto di Krunic su cui Errani non riesce ad arrivare Seconda 30-30 Brutto errore di Paolini che perde il controllo del dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Danilina/Krunic 2-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: buona partenza delle azzurre

In questa notizia si parla di: Paolini Errani Danilina Krunic

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

PER UN ALTRO SUPER TITOLO! alle 11 Sara #Errani e Jasmine #Paolini giocano la finale di doppio del #RolandGarros: sul campo che ha portato loro il titolo olimpico, le campionesse di Roma sfidano Danilina /Krunic per il loro primo slam ins Partecipa alla discussione

#Tennis Al #RolandGarros è il giorno della sfida #Sinner #Alcaraz (ore 15). A scendere in campo per prime (alle 11) saranno però #Paolini ed #Errani per la finale del doppio femminile contro il duo Krunic Danilina. Partecipa alla discussione

Errani Paolini-Danilina-Krunic finale di doppio femminile del Roland Garros, la diretta: le azzurre cominciano bene 1-0 - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. Segnala corriere.it

Paolini-Errani diretta finale doppio Roland Garros, segui la partita di tennis oggi - La coppia azzurra affronta Danilina e Krunic nell'ultimo atto dello Slam di Parigi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it scrive

Errani-Paolini oggi, live al Roland Garros 2025 contro Danilina-Krunic. La diretta - (Adnkronos) - Sara Errani e Jasmine Paolini in finale nel doppio al Roland Garros 2025. Oggi, domenica 8 giugno, le due tenniste azzurre sfidano la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dalla s ... Riporta msn.com