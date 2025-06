LIVE Errani Paolini-Danilina Krunic 1-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | le azzurre annullano una palla break

L’azione sul campo si fa infuocata ai Roland Garros 2025, dove le azzurre stanno regalando emozioni indimenticabili. Tra risposte tese e scambi vibranti, Sara Errani e le sue compagne sono determinate a scrivere il loro nome nel cuore del torneo. Segui in tempo reale le ultime manovre di questa sfida avvincente, perché ogni punto può cambiare il destino di questa partita epica. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

Al servizio Sara Errani 1-1 Gioco DanilinaKrunic: Errani prova a bloccare la risposta che rimane corta e diventa comoda per Danilina che chiude con lo smash 40-30 Dritto stretto di Krunic su cui Errani non riesce ad arrivare Seconda 30-30 Brutto errore di Paolini che perde il controllo del dritto. In precedenza Errani era riuscita a prendere bene la rete portando lo scambio dalla parte delle azzurre 15-30 Danilina gestisce bene la risposta di Paolini ma nulla può sul passante successivo di rovescio 15-15 Si ferma in rete il rovescio di Paolini 0-15 Paolini accelera con il dritto centrale con la palla che atterra nei pressi della riga costringendo Krunic a giocare in controbalzo offrendosi alla volee di Errani Al servizio Aleksandra Krunic 1-0 Gioco ErraniPaolini: scappa la risposta di Danilina.