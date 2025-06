LIVE È di Sinner il primo set della finale del Roland Garros | l’azzurro supera Alcaraz per 6-4

In un match mozzafiato alla finale del Roland Garros 2025, Jannik Sinner prende il controllo conquistando il primo set contro Carlos Alcaraz con un deciso 6-4. Dopo anni di battaglie e sfide epiche tra i due talenti, l’azzurro apre con slancio questa attesa sfida. Riuscirà Sinner a mantenere il vantaggio e scrivere una nuova pagina di storia? La tensione è alta e il pubblico è in attesa di scoprire il destino di questa battaglia di titani.

Nella finale del Roland Garros 2025, Jannik Sinner si ritrova a dover affrontare il suo principale rivale, Carlos Alcaraz: nelle ultime quattro in cui i primi due al mondo si sono avvicendati, l'altoatesino ha sempre perso; l'ultima vittoria contro lo spagnolo risale alla semifinale di Atp 500 di Pechino del 2023.

