LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA | vince Tim Merlier allo sprint finale

La Classica di Bruxelles 2025 ha regalato un finale mozzafiato! Tim Merlier si impone allo sprint, dimostrando tutta la sua classe e determinazione. Un risultato che testimonia la grande competitivitĂ di questa corsa tanto attesa. Ma le emozioni non finiscono qui: clicca qui per aggiornare la diretta live e scoprire tutti i dettagli di questa gara straordinaria!

17.18 Peccato per Alberto Dainese, il quale era riuscito a rimontare diverse posizioni prima di pagare lo sforzo profuso per risalire il gruppo. Il velocista della Tudor Pro Cycling si è poi rialzato. 17.16 Secondo Alexis Renard (Cofidis), terzo Arnaud De Lie (Lotto). 17.15 VINCE TIM MERLIER! Il campione europeo non tradisce e conquista da favorito il successo, regalandosi l'ottava vittoria della sua stagione. 17.14 Inizia la volata: Merlier esce allo scoperto, si fa largo Demare. 17.14 Uno-X a fare l'andatura, prova a farsi largo Merlier. 17.13 INIZIA L'ULTIMO CHILOMETRO!

