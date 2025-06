LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA | tre davanti a 40 km al traguardo gruppo in agguato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.26 40 km all’arrivo. 16.23 Merlier si è riportato nel gruppo grazie al ricongiungimento tra i due tronconi avvenuto qualche chilometro fa. 16.20 Prova ad avvicinarsi il gruppo, ora staccato di 20? dalla testa della corsa. 16.17 Ora la strada fino al traguardo sarĂ agevole, eccezion fatta per lo strappo di Heiligekruiswegstraat quando mancheranno circa 15 km alla conclusione. 16.14 Gruppo staccato di 25? dal terzetto di testa. 16.13 50 km al traguardo. 16.11 Si ricompatta il gruppo. 16.09 Il margine di Abrahamsen, Van Dijke e Planckaert aumenta sugli inseguitori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA: tre davanti a 40 km al traguardo, gruppo in agguato

