LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA | si infiamma la corsa a 70 km dal traguardo

L’intensità della Classica di Bruxelles 2025 si fa sentire: a soli 70 km dal traguardo, la corsa si infiamma con un attacco spettacolare di Abrahamsen, che tenta di staccarsi nel cuore delle battute decisive. La gara è tutta da seguire, con battute di scena imperdibili e una lotta serrata tra i migliori atleti. Rimanete sintonizzati per vivere ogni emozione in diretta e scoprire cosa accadrà nelle prossime pedalate!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 Abrahamsen riesce a formare un terzetto d'attacco, in cui troviamo Van Dijke e Planckaert. 15.58 Attacca Abrahamsen. Il detentore della corsa prova ad andarsene a 60 km dal traguardo. 15.57 Planckaert viene immediatamente ripreso dai suoi compagni d'avventura all'inizio del Muur van Geraardsbergen. 15.55 Accelera Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck). 15.52 Il gruppo non è da meno e si porta a 15? dalla testa della corsa. 15.51 Gli inseguitori raggiungono i sette battistrada. 15.49 Il ricongiungimento è vicino tra gli inseguitori e i battistrada, il gruppo paga 45? dai sette davanti.

