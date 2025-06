LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA | otto uomini in fuga gruppo a 4?

Benvenuti alla diretta della Classica di Bruxelles 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo! Le squadre sono in piena battaglia, con otto uomini in fuga e il gruppo principale alle loro calcagna. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale sulle emozionanti scelte tattiche, le accelerazioni decisive e il ritmo mozzafiato che caratterizza questa spettacolare corsa. Restate con noi: l’adrenalina è già alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 40 kmh la velocitĂ media registrata nelle prime due ore di gara. 14.39 Il gruppo si avvicina al primo passaggio sul Muur van Geraardsbergen. 14.36 La fuga ha acquisito un vantaggio di circa 4? sul gruppo. 14.33 La corsa ha giĂ completato quasi 80 km del percorso previsto quest’oggi. Al momento sono otto i corridori al comando: Cyril Barthe (Groupama – FDJ), Theodor Clemensen (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Lionel Taminaux (Lotto), Alessandro Iacchi (Team Solution Tech-Vini Fantini), Baptiste Vadic (Team TotalEnergies), Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling Team), Jelle Johannink (Unibet Tietema Rockets), Tom Portsmouth (Wagner Bazin WB). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA: otto uomini in fuga, gruppo a 4?

