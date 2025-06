LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA | otto uomini davanti gruppo a 3? a 100 km dal traguardo

La battaglia sulla strada di Bruxelles 2025 si infiamma: otto coraggiosi davanti, con un gruppo compatto che si avvicina ai piedi del temuto Muur van Geraardsbergen. La tensione cresce mentre la corsa si decide tra attacchi e sorpassi, con aggiornamenti in tempo reale che vi terranno incollati alla sedia. Restate con noi per vivere ogni istante di questa emozionante classica! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16 Ancora un paio di chilometri prima che il gruppo si porti nuovamente ai piedi del Muur van Geraardsbergen. 15.13 3’30” di ritardo per il gruppo dalla fuga. 15.10 Caduta nel gruppo, coinvolti almeno tre corridori. Nessuno però dovrebbe aver riportato conseguenze particolari. 15.09 Attacco di Jelle Vermoote (Wagner Bazin WB). 15.08 Il gruppo si è avvicinato nell’ultimo tratto, portandosi a 3? dalla fuga. 15.07 100 km al traguardo. 15.05 I nomi degli otto fuggitivi: Cyril Barthe (Groupama – FDJ), Theodor Clemensen (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Lionel Taminaux (Lotto), Alessandro Iacchi (Team Solution Tech-Vini Fantini), Baptiste Vadic (Team TotalEnergies), Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling Team), Jelle Johannink (Unibet Tietema Rockets), Tom Portsmouth (Wagner Bazin WB). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA: otto uomini davanti, gruppo a 3? a 100 km dal traguardo

