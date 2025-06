LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA | 20 km al traguardo tre uomini al comando

Segui in diretta la emozionante classica di Bruxelles 2025, dove a soli 20 km dal traguardo tre uomini sono al comando, pronti a scrivere il loro nome nella storia della corsa. Tra attacchi e scalate, il climax si avvicina. Clicca qui per gli aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 L’asperità di Heiligekruiswegstraat è alle spalle, Cedric Beullens si è unito ai tre battistrada. 16.58 Attacco nel gruppo, si muove un corridore della Lotto. 16.56 Superato il tratto in pavé, ora il gruppo è atteso alla scalata di Heiligekruiswegstraat. 16.54 I corridori iniziano il settore sterrato di Rosweg (2,2 km) 16.53 15? di vantaggio per i tre di testa, il gruppo non riesce ad avvicinarsi maggiormente ai battistrada. 16.52 20 km al traguardo. 16.50 Ricordiamo la composizione del gruppo di testa: Edward Planckaert (Alpecin-Decuninck), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Tim Van Dijke (Red Bull-BORA-Hansgrohe). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Classica di Bruxelles 2025 in DIRETTA: 20 km al traguardo, tre uomini al comando

