LIVE Alcaraz vince al tie break il quarto set contro Sinner | il risultato dice 6-4 7-6 4-6 6-7

Il duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si infiamma ancora una volta, questa volta al Roland Garros 2025. Dopo un match emozionante, Alcaraz conquista il quarto set al tie-break con un risultato di 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, confermando la sua supremazia in una sfida che promette ancora grandi battaglie. La storia tra i due continua a scriversi, lasciando il pubblico senza fiato.

Nella finale del Roland Garros 2025, Jannik Sinner si ritrova a dover affrontare il suo principale rivale, Carlos Alcaraz: nelle ultime quattro in cui i primi due al mondo si sono avvicendati, l'altoatesino ha sempre perso; l'ultima vittoria contro lo spagnolo risale alla semifinale di Atp 500 di Pechino del 2023. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Alcaraz vince al tie break il quarto set contro Sinner: il risultato dice 6-4, 7-6, 4-6, 6-7

In questa notizia si parla di: Alcaraz Sinner Vince Break

Sinner rimonta Paul e vola in finale agli Internazionali, super sfida con Alcaraz che ha battuto Musetti - Jannik Sinner supera Tommy Paul in una straordinaria rimonta e conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025.

ALCARAZ VINCE LA BATTAGLIA DEL TERZO SET! Si riprende il break nel decimo game e si rimette in partita! #EurosportTennis #RolandGarros #Sinner #Alcaraz Partecipa alla discussione

Sinner vince anche il secondo set 7-6 (7-4 al tie break) contro Alcaraz DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/06/08/sinner-alcaraz-6-5-nel-secondo-set.-lazzurro-vince-il-primo-6-4-diretta-e-foto_f33f Partecipa alla discussione

Sinner- Alcaraz al tie break nel quarto set. DIRETTA e FOTO della finale del Roland Garros - Sinner- Alcaraz al tie break nel quarto set. "Sil vou plait, sil vou plait". E' il richiamo che la giudice di sedia della finale maschile del torneo del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcara ... Scrive ansa.it

Sinner-Alcaraz 6-4 7-6 (7-4), 4-6, 5-5: break dello spagnolo e si torna in pari - Sinner-Alcaraz in campo Sinner e Alcaraz si sono divisi gli ultimi cinque tornei dello Slam: Australian Open 2024, Us Open 2024 e Australian Open 2025 per l'italiano; Roland Garros 2024 e Wimbledon 20 ... Segnala msn.com

Sinner-Alcaraz, cosa succede adesso? L'eventuale quinto set si decide al super tie-break: come funziona e quali sono le regole - Sinner-Alcaraz, cosa può succedere ora? L'eventuale quinto set si decide al super tie-break. Dal marzo 2022, tutti e quattro i tornei del ... Lo riporta msn.com