LIVE Alcaraz accorcia ma Sinner resta avanti 6-4 7-6 4-6 nella finale del Roland Garros

Il Roland Garros 2025 si infiamma sotto il sole parigino, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz pronti a sfidarsi in una finale carica di emozioni. Mentre l’iberico riduce le distanze, il talento italiano dimostra di essere ancora avanti, portando a casa set combattuti e spettacolo puro. La corsa verso il titolo è più aperta che mai: chi alzerà la coppa alla fine? La risposta si scrive tra le righe di questa epica sfida.

Nella finale del Roland Garros 2025, Jannik Sinner si ritrova a dover affrontare il suo principale rivale, Carlos Alcaraz: nelle ultime quattro in cui i primi due al mondo si sono avvicendati, l'altoatesino ha sempre perso; l'ultima vittoria contro lo spagnolo risale alla semifinale di Atp 500 di Pechino del 2023. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - LIVE Alcaraz accorcia, ma Sinner resta avanti (6-4, 7-6, 4-6) nella finale del Roland Garros

