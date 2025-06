Litigavamo sempre e non prendeva le medicine | 81enne uccide la moglie nel sonno e confessa

Un dramma famigliare che segna profondamente la comunità: un uomo di 81 anni, stanco delle continue liti e della sofferenza causata dalla moglie che rifiutava le medicine, ha deciso di mettere fine alla sua vita in modo tragico. La scena, sconvolgente, si è consumata nel silenzio della notte, lasciando dietro di sé un senso di incredulità e dolore. Questa storia ci invita a riflettere sulle conseguenze di conflitti irrisolti e sulla fragilità dell’equilibrio familiare.

Ha impugnato la pistola mentre la moglie dormiva e ha fatto fuoco alla testa. Poi ha composto il numero del 118 e ha confessato: «Fate presto, ho sparato in testa a mia moglie».. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Litigavamo sempre e non prendeva le medicine»: 81enne uccide la moglie nel sonno e confessa

