Lite tra giovani in spiaggia un morto e un fermo nel napoletano

Una tranquilla giornata di sole si è trasformata in tragedia sulla spiaggia tra Varcaturo e Castel Volturno, dove una lite tra giovani ha avuto conseguenze drammatiche. Il tragico episodio ha portato alla morte di un ragazzo di 19 anni, colpito con un’arma bianca. Fortunatamente, il responsabile è stato presto fermato dalla polizia. Una vicenda che scuote la comunità e invita a riflettere sull’importanza di prevenire la violenza giovanile.

AGI - Lite tra giovani finisce in tragedia sulla spiaggia tra Varcaturo e Castel Volturno. Deceduto un ragazzo di 19 anni. Il giovane è stato accoltellato da un suo coetaneo a seguito di una lite, sembra per futili motivi. Quest'ultimo, da quando apprende l'AGI, è stato individuato e fermato poco fa da una volante della Squadra Mobile. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da una ambulanza privata che si trovava di passaggio, ma è deceduto poco dopo, fatali i due fendenti al torace. Intervento dell'associazione infermieri. Sul grave episodio è intervenuta anche l' associazione infermieri con una nota "Nessuno tocchi Ippocrate": "giunge notizia che intorno alle 13:15 un ragazzo è stato accoltellato allo stomaco presso una struttura balneare di Varcaturo - si legge - Il tutto pare sia scaturito da un litigio per futili motivi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Lite tra giovani in spiaggia, un morto e un fermo nel napoletano

Lite Giovani Spiaggia Morto

