Lite in spiaggia a Marina di Varcaturo 18enne muore accoltellato

Tragedia sulla spiaggia di Marina di Varcaturo, dove un giovane di 18 anni ha perso la vita in modo drammatico. Durante una semplice giornata di relax, una lite improvvisa per motivi futili si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità . La violenza e l’imprevedibilità degli eventi ci ricordano quanto sia fragile la vita e l’importanza di promuovere il rispetto e la pace tra le persone.

Un 18enne è morto dopo essere stato raggiunto da due coltellate al torace durante una lite per futili motivi, scoppiata in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra Giugliano (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). Il giovane è stato subito soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da una ambulanza privata che si trovava lì di passaggio, ma è morto subito dopo l’arrivo nella struttura. La polizia ha effettuato un fermo per l’omicidio: si tratta di un giovane maggiorenne.   Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lite in spiaggia a Marina di Varcaturo, 18enne muore accoltellato

