L’Italia chiamò Gravina contatta Ranieri | l’idea di Sir Claudio tra Roma e Nazionale

Uno scossone incredibile e inaspettato per tempistiche quello di oggi riguardante la Nazionale italiana, ma forse necessario per ciò che si è visto venerdì sera. da martedì, dopo la partita contro la Moldova, Luciano Spalletti non sarà più il ct, con la Federazione che ha deciso di non temporeggiare e mediare ma di lanciare subito un segnale forte. A un anno dal Mondiale, e con una qualificazione in bilico proprio come nelle ultime due edizioni, l’Italia è una polveriera che presto non avrà un condottiero, e sta a Gravina ora scegliere l’umo giusto che non materializzare l’ennesimo dramma sportivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it