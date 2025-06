L’Italia che vince e quella che sprofonda nella vergogna Tennis e Calcio le due facce molto diverse dello sport italiano

L’Italia si mostra divisa tra vittorie di prestigio e sconfitte dolorose, con il tennis che brilla come una stella tricolore nel panorama internazionale. Sinner e Musetti stanno riscrivendo la storia del nostro sport, portando entusiasmo e orgoglio. È un momento di grande emozione, in cui il nostro Paese si manifesta tra ambizioni e sfide. Quello che succede nel tennis è solo un esempio di come l’Italia possa ancora sognare in grande.

La terra del Roland Garros, al di là del risultato della finale fra Sinner e Alcaraz, è sempre più "tricolore", con il verde al posto del blu di Francia. Sinner e Musetti riscrivono la storia del tennis italiano. Jannik Sinner centra la finale senza perdere neppure un set, raccogliendo in semifinale un ideale testimone da Novak Djokovic, vecchio leone serbo, anziano e mai domo; Lorenzo Musetti, l'artista del nostro tennis, ultimo portabandiera del rovescio vincente a una mano, si ferma solo in semifinale, posizionandosi al sesto posto della classifica mondiale. Errani e Vavassori vincono il doppio misto, mentre la stessa Errani, in coppia con Jasmine Paolini, fresca di successo a Roma, va in finale nel doppio.

