Liszt in Italia il recital pianistico di Marvin Allen Wolfthal

Preparati a vivere un’emozione unica con “Liszt in Italia”, il recital di Marvin Allen Wolfthal a Cortona. Questa sera alle 19:30, nella suggestiva cornice della chiesa di San Domenico, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un viaggio musicale tra capolavori di Franz Liszt, celebrando uno dei più grandi virtuosi del pianoforte di tutti i tempi. Un evento da non perdere, gratuito fino a esaurimento posti, che promette di incantare gli amanti della musica classica e non solo.

Nuovo appuntamento con i concerti che ogni anno Marvin Allen Wolfthal propone a Cortona. Questa sera alle 19:30 alla chiesa di San Domenico si terrà " Liszt in Italia ", un omaggio a quello che viene considerato con il miglior pianista di tutti i tempi. Il programma del concerto, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, prevede i seguenti brani: "Il Penseroso", "Canzonetta del Salvator Rosa", tre sonetti del Petrarca N. 47 "Benedetto sia 'l giorno", N. 104 "Pace non trovo" e N. 123 "I' vidi in terra angelici costumi", La lugubre gondola N.1 e Venezia e Napoli (Gondoliera - Canzone - Tarantella).

