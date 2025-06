L' Ingv registra serie di scosse in serata la più forte di magnitudo 2 5

L'INGV ha registrato una serie di scosse telluriche ai Campi Flegrei nel corso della serata del 7 giugno, con la più forte di magnitudo 2.5. Dall'inizio alle 17.34 alle 23.03, sono state rilevate numerose scosse di magnitudo superiore ad 1, segnalando un'attività sismica significativa in questa zona. Entrambe ad una...

10 le scosse di magnitudo superiore ad 1 registrate ai Campi Flegrei tra le 17.34 e le 23.03 del 7 giugno. La prima scossa di magnitudo 1.2 è partita da via Napoli, in prossimità del club La Pietra. L'ultima alle 23.03 di magnitudo 1.2 nei pressi dell'Accademia aeronautica. Entrambe ad una.

