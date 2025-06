Linea Baiano-Napoli Alaia IV | Serve rispetto per le comunità

Le recenti dichiarazioni del presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, sulla ripartizione dei treni tra le linee di Baiano, Napoli e Alaia IV suscitano forte sdegno. È inaccettabile giustificare una penalizzazione del Mandamento Baianese con l’argomento che “ha già l’autostrada”, mostrando poca considerazione per il diritto alla mobilità delle comunità locali. I trasporti pubblici sono un diritto fondamentale e non possono essere ...

Le recenti dichiarazioni del presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio, in merito alla ripartizione dei treni tra la linea per Sorrento e quella per Baiano, sono inaccettabili, sia nel merito che nel metodo. È grave che si giustifichi una penalizzazione del Mandamento Baianese con l'argomentazione che questo territorio 'ha già l'autostrada'. I trasporti pubblici sono un diritto fondamentale e non possono essere subordinati alla presenza di infrastrutture viarie alternative." Così il Consigliere regionale Enzo Alaia, Presidente della commissione sanità. " Il Baianese, con oltre 60mila abitanti e un'alta densità scolastica e produttiva, ha bisogno di un servizio ferroviario efficiente, regolare e dignitoso.