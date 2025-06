Linea Baiano-Napoli Alaia IV | Dichiarazioni inaccettabili EAV rispetti territori e istituzioni

Le recenti dichiarazioni del presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, riguardo alla ripartizione dei treni tra le linee per Sorrento e Baiano, sono inaccettabili. Esprimono un grave mancanza di rispetto verso territori e istituzioni, minando il principio di equità e trasparenza. È fondamentale che l’azienda ascolti le esigenze della comunità e si impegni a garantire servizi adeguati, perché il rispetto delle aree territoriali non può essere ignorato.

Le recenti dichiarazioni del presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio, in merito alla ripartizione dei treni tra la linea per Sorrento e quella per Baiano, sono inaccettabili, sia nel merito che nel metodo. È grave che si giustifichi una penalizzazione del Mandamento Baianese con l'argomentazione.

