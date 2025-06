L' incubo delle code sull' A19 l' Anas | Mettetevi in viaggio prima delle 15 o in tarda serata

Se state pianificando un viaggio sulla A19 Palermo-Catania, evitate le code e i fastidi! Attualmente il traffico è regolare, ma l'Anas avverte che i disagi maggiori tra Altavilla e Casteldaccia sono previsti a partire dalle 15. Per viaggiare senza stress, meglio partire prima delle 15 o optare per le ore serali. Prepararsi con anticipo è la chiave per una partenza tranquilla e senza intoppi.

Traffico regolare in questo momento sulla A19 Palermo-Catania in entrambe le direzioni, lo comunica l'Anas - dopo i gravi disagi avvenuti nei giorni scorsi - che però ricorda che "le criticità maggiori nel tratto di A19 compreso tra Altavilla e Casteldaccia sono previste a partire dalle 15 di.

