L’incredibile evasione Chiavi false e lenzuola Quei due ragazzi fuggiti soltanto per un’ora

L'incredibile evasione di due ragazzi, armati di chiavi false e lenzuola intrecciate, ha catturato l'immaginazione di tutti. Una fuga durata soltanto un'ora, ma ricca di suspense e ingegno, che si inserisce in una lunga tradizione di storie di resistenza e astuzia nel carcere di Monza. Un episodio che dimostra come la fantasia possa trasformare anche le situazioni più difficili in vere e proprie avventure. E questa storia, tra mito e realtà, sta per essere raccontata...

Quando si parla di letteratura o di cinema, è risaputo come alla gente piacciano le storie di evasione. Non solo metaforiche. E nella storia carceraria di Monza ce ne sono state diverse. Proveremo dunque a raccontare la storia di un'evasione spettacolare, andata in scena a metà degli anni Settanta. In un carcere di Monza, quello di cui oggi restano i ruderi in via Mentana, che pativa ormai i segni del tempo e che si avviava progressivamente alla sua fine, avvenuta nel 1992. Siamo nel 1976 ma la libertà conquistata da due detenuti, con un piano meticoloso e ben orchestrato in una notte di fine autunno, sarebbe durata lo spazio di appena un'ora.

