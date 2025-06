L’incontro tra il Ministro Giuli e i lavoratori del cinema | tax credit decreto correttivo e cosa cambia per accedere

Un incontro inaspettato, ma molto costruttivo, tra il ministro Giuli e i lavoratori del cinema ha aperto nuove speranze per il settore. Con il supporto di figure chiave come Borgonzoni e Borrelli, si sono discusse le novitĂ del decreto correttivo sul tax credit, fondamentale per sostenere produzioni cinematografiche. Ma cosa cambia concretamente? E come influirĂ sul futuro del cinema italiano? Scopriamolo insieme!

C'è stato un confronto per il bene del cinema molto costruttivo e pare fosse inatteso. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con il sottosegretario Lucia Borgonzoni e il direttore generale Cinema e Audiovisivo Nicola Borrelli, hanno incontrato i rappresentanti del cinema, con referenti Claudio Santamaria e Beppe Fiorello, e stabilito i confini del decreto correttivo per il tax credit destinato al cinema. Ecco come funziona, cosa cambia e come si accede adesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

