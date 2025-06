L' impianto sportivo di via Como ha aperto le porte dopo oltre 10 anni di attesa

Dopo oltre un decennio di attesa, l’impianto sportivo di via Como, dedicato a Lea Pericoli, ha finalmente riaperto le sue porte, regalando a tutta la comunità un’occasione di festa e rinascita. La cerimonia di sabato 7 giugno ha segnato un nuovo inizio, mentre l’inaugurazione ufficiale con i campi da padel è prevista per settembre. L’estate in via Como si prospetta ricca di energia e attività coinvolgenti…

Una festa per celebrare una riapertura attesa da 10 anni. Sabato 7 giugno l’impianto sportivo di via Como, intitolato a Lea Pericoli, è stato aperto. Anche se la vera propria inaugurazione sarà a settembre con il completamento dei campi da padel. Al via la stagione estiva in via Como A. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - L'impianto sportivo di via Como ha aperto le porte dopo oltre 10 anni di attesa

